MotoGP, GP Catalogna 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 1 settembre

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, nella giornata di domani andrà ad aprirsi un weekend di estrema importanza, con la rincorsa ai tre titolo iridati che si fa sempre più serrata.

Dopo la tappa del Red Bull Ring di due settimane fa, la classifica generale della MotoGP vede un Francesco “Pecco” Bagnaia sempre più in fuga con 251 punti contro i 189 di Jorge Martin (-62 lunghezze) ed i 183 di Marco Bezzecchi (-68). Quarta posizione per Brad Binder con 160 punti, quindi quinto Johann Zarco con 125 e sesto Luca Marini con 120.

Passando alla Moto2, Pedro Acosta ha piazzato il sorpasso su Tony Arbolino e dà la netta sensazione di non volersi più voltare indietro per andare a conquistare il suo primo alloro iridato. Nella classe più leggera, infine, davanti a tutti rimane Daniel Holgado con 161 punti. Alle sue spalle a 26 lunghezze troviamo Ayumu Sasaki (ancora alla caccia del primo successo stagionale dopo sei podi consecutivi), quindi è terzo a 37 punti di distacco Deniz Oncu, vincitore del Gran Premio d’Austria di due settimane or sono.

Il venerdì del GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno disponibili le prove libere, nemmeno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Montmelò.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2023

Venerdì 1 settembre

Ore 08.25-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.45, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 16.15-16.25, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Qualifiche – Q2

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

