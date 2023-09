LIVE Italia-Ucraina, Qualificazioni Europei calcio in DIRETTA: azzurri spalle al muro a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ucraina, partita spartiacque per la nazionale azzurra nel percorso delle qualificazione per l’Europeo 2024. La squadra di Spalletti è con le spalle al muro, per evitare un temibile playoff gli Azzurri conoscono un solo imperativo questa sera: vincere. Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, fischio d’inizio alle 20:45.

La Nazionale Italiana di Calcio vive un momento delicatissimo. Dopo due qualificazioni mondiali toppate consecutivamente, lo spettro di un altro grande evento che non ci vede ai nastri di partenza si fa sempre più largo. Il destino però è ancora nelle nostre mani, bisogna adoperare calma e sangue freddo, giocare le partite al massimo delle nostre possibilità e il biglietto per la Germania sarà staccato. Questa sera a Milano sarà però obbligatorio portare a casa l’intera posta in palio, tre punti che ci permetterebbero in classifica di agguantare proprio gli ucraini. La situazione nel nostro raggruppamento (solo le prime due avranno la qualificazione diretta) vede al comando l’Inghilterra con 13 punti (5 partite disputate e con il pass in tasca), a seguire Ucraina con 7 punti (4), Italia (3) e Macedonia del Nord (4) appaiate a 4 lunghezze e Malta ferma al palo. Dopo il pareggio di Skopje la banda si Spalletti è costretta a vincere per rimettere in carreggiata la baracca e poi giocarsi tutto nelle insidiose trasferte contro Inghilterra e Ucraina. Sarà la seconda partita sulla panchina della nostra Nazionale per il tecnico toscano, che sembra intenzionato ad adoperare qualche cambio di formazione rispetto a sabato sera: per problemi fisici fuori Mancini e Politano, con Scalvini e Zaniolo principali indiziati per un posto da titolari. Difesa che sembra essere l’unica certezza di Spalletti; per il resto tanti dubbi e ballottaggi, con il solo capitano Ciro Immobile sicuro del posto dalla cintola in avanti.

L’Ucraina arriva a San Siro con niente da perdere e tutto da guadagnare. La squadra di Rebrov, ricca di giovani talenti, sta disputando un ottimo girone di qualificazione. Zinchenko e compagni hanno raccolto sette punti in quattro partite giocate frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Gli ucraini hanno iniziato il loro percorso perdendo per 0-2 contro l’armata inglese, trovando poi due successi fondamentali di misura contro Macedonia del Nord (3-2) e Malta, prima di pareggiare sabato scorso per 1-1 contro l’Inghilterra mettendo in mostra tanta qualità, corsa e intensità di gioco. L’Ucraina può vantare una rosa solida e compatta, con una qualità media alta e qualche elemento di spicco. Per la nostra difesa sarà da tenere particolarmente sotto controllo quel Zinchenko super protagonista in Premier League, e quel Mykhaylo Mudryk passato al Chelsea lo scorso inverno per più di 100 milioni. La Nazionale di Rebrov viene a giocare in Italia con la testa libera e poca pressione, chi non può sbagliare siamo noi. Un pareggio o ancora peggio una sconfitta, ci relegherebbero quali sicuramente ai playoff, con l’incubo di un’altra Svezia o un’altra Macedonia sempre più persistente nella nostra testa.

Partita: Italia-Ucraina

Evento: partita di qualificazione agli Europei 2024, stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro

Data: 12/9/2023

Ore: 20.45

Dove vederla: RaiUno e in streaming su RaiPlay

PROBABILI FORMAZIONI Italia-Ucraina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli/Cristante, Tonali; Orsolini/Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. Ct. Rebrov.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Ucraina, partita valida per il gruppo B delle qualificazioni agli Europei di calcio 2024. E’ una gara da prendere con le pinze, appena arrivato Spalletti ha già un esame da non fallire. Per la qualificazione diretta al torneo dove siamo Campioni in carica, abbiamo bisogno di un percorso netto nelle partite rimanenti. Un solo risultato contemplabile: la vittoria. Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, fischio d’inizio alle 20:45. Buon divertimento e buon calcio a tutti!

