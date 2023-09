LIVE F1, GP Singapore 2023 in DIRETTA: Ferrari sogna il colpaccio, ma attenzione al meteo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Singapore 2023, quindicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Attesa febbrile in quel di Marina Bay per una delle gare potenzialmente più significative dell’anno, in base ai risultati delle qualifiche di ieri e alle caratteristiche del circuito cittadino asiatico.

La Perfect Season della Red Bull potrebbe infatti sfumare definitivamente al termine della corsa odierna, con Max Verstappen (che rischia di fermarsi a quota 10 vittorie consecutive) e Sergio Perez chiamati ad una rimonta quasi impossibile rispettivamente dall’undicesima e dalla tredicesima posizione. La doppia eliminazione in Q2 del Drink Team non si verificava addirittura dal GP di Russia 2018, a testimonianza di una vera e propria debacle all’interno di un’annata comunque trionfale.

Occasione d’oro a questo punto per tanti altri protagonisti ed in particolare per la Ferrari, che sogna il colpaccio con Carlos Sainz in pole position e con Charles Leclerc in terza piazza. Tra le due Rosse si è inserito George Russell sulla Mercedes grazie ad un giro strepitoso in Q3, mentre la seconda linea dello schieramento sarà completata dalla McLaren di Lando Norris. Quinto Lewis Hamilton, solo settimo Fernando Alonso con l’Aston Martin.

Appuntamento fissato dunque prima delle ore 14.00 italiane per la partenza del GP di Singapore 2023 di F1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

