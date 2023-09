F1, Carlos Sainz gongola: “Successo frutto del duro lavoro della Scuderia. Nel finale Norris mi ha dato una mano”

Era datata 10 luglio 2022 l’ultima vittoria della Ferrari, in quel di Spielberg, in Austria, con Charles Leclerc. L’uomo che interrompe il lungo digiuno è Carlos Sainz, al secondo trionfo della carriera in Formula 1: lo spagnolo vince a Singapore e interrompe la striscia di 14 gare ininterrottamente vincenti per la Red Bull in questa stagione.

Queste le parole del madrileno, commosso dopo il weekend migliore della sua carriera: “Una sensazione incredibile, un weekend incredibile: voglio ringraziare ogni membro della Scuderia Ferrari per aver lavorato duro e per aver dato una svolta a questa stagione, siamo riusciti finalmente a vincere dopo un avvio difficile. E’ stato un weekend perfetto, una gara perfetta, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo alla perfezione. Torniamo a casa con un primo posto e sono sicuro che tutti i tifosi Ferrari a casa saranno felici per questo successo“.

L’iberico ha dovuto gestire anche le gomme che nel finale erano molto consumate: “Dovevamo cercare di gestire i nostri limiti sul degrado delle gomme. All’inizio dovevano arrivare al giro target per terminare lo stint e montare le gomme che avevamo in mente, poi la safety car è arrivata prima del previsto e abbiamo dovuto fare uno stint più lungo con le hard“.

Fondamentale è stato aiutare Norris con il DRS: “Ho cercato di guidare il più pulito possibile, nel finale abbiamo dato a Lando Norris un po’ di DRS per difendersi dalle Mercedes e siamo riusciti a portare in fondo questa prima posizione. In tutta la gara abbiamo avuto un buon passo, poi siamo sempre sotto pressione, sei molto vicino a commettere errori. Mi sono sentito sempre in controllo e abbiamo portato la macchina al traguardo nel miglior modo possibile, sono davvero contentissimo“.

Foto: Lapresse