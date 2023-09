Motocross, Andrea Adamo Ã¨ campione del mondo in MX2! Apoteosi azzurra a Maggiora

Andrea Adamo completa l’opera a Maggiora e si laurea Campione del Mondo MX2 nel 2023 con una tappa di anticipo, regalando all’Italia un titolo iridato che mancava nel motocross da sei anni (l’ultimo risale al 2017 con Tony Cairoli in MXGP). Il giovane talento siciliano della KTM, dopo il solido terzo posto di gara-1, si è confermato sul podio anche in gara-2 nel Gran Premio d’Italia sfruttando la caduta di Liam Everts per festeggiare la certezza aritmetica della leadership nel Mondiale.

Il nativo di Erice, quando devono ancora essere assegnati 60 punti tra una settimana in Gran Bretagna, ha infatti un vantaggio di 73 punti sul suo più diretto inseguitore Jago Geerts ed è quindi sicuro di conquistare il primo titolo mondiale della carriera. Il ventenne di Calatafimi riporta inoltre il Bel Paese sul trono della classe MX2 per la prima volta dopo l’affermazione del mitico TC222 nel 2007.

Il Gran Premio odierno è stato vinto dal belga della Yamaha Jago Geerts, che si è imposto nella seconda manche di gara rispondendo al successo di Simon Laengenfelder in gara-1 e superandolo (a parità di punti, 47) grazie al trionfo in gara-2. Da segnalare in chiave azzurra l’ottimo decimo posto di Valerio Lata nell’appuntamento di casa. A punti nella manche conclusiva anche Federico Tuani 16°, Matteo Puccinelli 18°, Lorenzo Corti 19° e Alessandro Valeri 20°.

CLASSIFICA GARA-2 GP ITALIA MX2 2023

1 93 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 34:50.402 0.000 53.628 25

2 516 LAENGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 34:52.980 2.578 53.562 22

3 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:25.459 35.057 52.743 20

4 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:26.527 36.125 52.717 18

5 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:26.982 36.580 52.706 16

6 24 HORGMO, Kevin NOR NMF F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 35:41.083 50.681 52.359 15

7 96 COENEN, Lucas BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:47.077 56.675 52.212 14

8 22 BRACERAS, David ESP RFME F&H Kawasaki Racing TeamKawasaki 35:49.146 58.744 52.162 13

9 122 MC LELLAN, Camden RSA KNMV JM Honda Racing Honda 35:56.849 1:06.447 51.976 12

10 533 LATA, Valerio ITA FMI KTM 35:58.419 1:08.017 51.938 11

11 51 OLIVER, Oriol ESP RFME WZ RACING TEAM KTM 36:00.339 1:09.937 51.892 10

12 12 CHAMBERS, Jack USA AMA Big Van World MTX Kawasaki Kawasaki 36:13.811 1:23.409 51.570 9

13 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO VHR Racing Team GASGAS 36:14.369 1:23.967 51.557 8

14 44 ELZINGA, Rick NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 36:14.677 1:24.275 51.550 7

15 79 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:19.958 1:29.556 51.425 6

16 123 TUANI, Federico ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 35:13.264 -1 Lap 50.101 5

17 18 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU Schmicker Racing KTM 35:15.864 2.600 50.039 4

18 210 PUCCINELLI, Matteo ITA FMI Honda 35:17.591 4.327 49.998 3

19 56 CORTI, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 35:18.391 5.127 49.979 2

20 174 VALERI, Alessandro ITA FMI RACESTORE KTM RACING TEAM KTM 35:20.042 6.778 49.941 1

21 408 SMULDERS, Scott NED KNMV JM Honda Racing Honda 35:25.179 11.915 49.820 0

22 64 CIABATTI, Lorenzo ITA FMI JK Racing Yamaha Yamaha 35:26.831 13.567 49.781 0

23 669 RUFFINI, Luca ITA FMI SM ACTION RACING TEAM YUASA Battery KTM 35:33.024 19.760 49.637 0

24 49 DUSI, Mattia ITA FMI KTM 35:51.603 38.339 49.208 0

25 505 LÜNING, Arvid SWE SVEMO GASGAS 35:55.508 42.244 49.119 0

26 421 BARBAGLIA, Eugenio ITA FMI KTM 36:13.539 1:00.275 48.711 0

27 31 BASSI, Francesco ITA FMI KTM 36:44.885 1:31.621 48.019 0

28 177 MANUCCI, Alessandro ITA FMI GASGAS 35:52.306 -2 Laps 46.298 0

29 183 PEKLAJ, Jaka SLO AMZS Husqvarna 27:59.971 -5 Laps 48.194 0

30 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 15:09.506 -11 Laps 47.934 0

31 148 LODI, Tommaso ITA FMI Kawasaki 35:22.044 -13 Laps 14.675 0

32 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 2:32.040 -18 Laps 0.000 0

Foto: Valerio Origo