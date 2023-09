F1, ORGOGLIO ROSSO! La Ferrari si scuote, Sainz vince un folle GP di Singapore e interrompe l’egemonia Red Bull!

Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP di Singapore, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay la strategia l’ha fatta da padrone e si è assistito a una gara affine quasi a una partita di Risiko, viste anche le caratteristiche della pista asiatica.

Lo spagnolo Carlos Sainz, autore della pole-position, ha eseguito alla perfezione lo spartito e ha regalato alla Rossa la prima vittoria di una stagione molto difficile (seconda in carriera), a precedere il britannico Lando Norris (McLaren) e all’altro rappresentante del Regno Unito, Lewis Hamilton (Mercedes). Strepitoso l’iberico nel gestire le gomme e nel giocare con l’effetto DRS, visto il trenino alle sue spalle.

Un GP nel quale la Safety Car del 23° giro è andata a danneggiare non poco Leclerc nel doppio pit-stop, passato da secondo a sesto, e dalla Virtual Safety Car del 44°, causata dal ritiro del francese Esteban Ocon (Alpine), quando le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, in quel momento nelle posizioni nobili, sono rientrate ai box per cambiare gomme e far saltare il banco, ma alla fine della fiera sono arrivati un terzo posto con Lewis, mentre Russell ha commesso un errore clamoroso nell’ultima tornata.

Una gara difficile per Charles, costretto a fare un po’ lo “stopper” alle spalle di Sainz e dovendosi guardare gli specchietti dal ritorno furioso dei due piloti Mercedes. Un quarto posto amaro per il ragazzo del Principaro per come è andato il tutto.

A completare la top-10 sono stati un Max Verstappen (Red Bull) in grande difficoltà e quinto, davanti a Pierre Gasly (Alpine), l’australiano Oscar Piastri (McLaren), al messicano Sergio Perez (Red Bull), al neozelandese Liam Lawson (AlphaTauri) e al danese Kevin Magnussen (Haas). Si interrompe quindi il filotto di successi della Red Bull.

ORDINE D’ARRIVO GP SINGAPORE F1 2023

1 Carlos SAINZ FerrariLEADER 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.812 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.269 2

4 Charles LECLERC Ferrari+21.177 1

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+21.441 1

6 Pierre GASLY Alpine+38.441 1

7 Oscar PIASTRI McLaren+41.479 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+54.534 1

9 Liam LAWSON AlphaTauri+65.918 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+72.116 2

11 Alexander ALBON Williams+73.417 2

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+83.649 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+86.201 1

14 Logan SARGEANT Williams+86.889 2

15 George RUSSELL Mercedes+87.559 2

16 Fernando ALONSO Aston Martin– 2

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI