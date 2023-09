Ordine d’arrivo F1, GP Singapore 2023: Sainz vince! La Ferrari torna al successo! Leclerc 4Â°

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Singapore 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Marina Bay. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul complicato tracciato cittadino in terra asiatica, con l’ambizione di conquistare la vittoria di fine estate, ma anche per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Carlos Sainz ha vinto il GP di Singapore. Lo spagnolo è scattato dalla pole position e ha riportato la Ferrari al successo, interrompendo tra l’altro il dominio stagionale della Red Bull. L’alfiere della Scuderia di Maranello si è difeso brillantemente nonostante un paio di incidenti di Sargeant e Ocon che hanno fatto scattare le virtual safety car e hanno smosso le carte in tavola con i pit-stop. L’iberico è riuscito nelle ultime battute a lasciarsi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre George Russell è finito contro il muro a metà dell’ultimo giro con l’altra Mercedes quando era in lotta per il podio.

Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto con l’altra Ferrari, dopo aver aiutato il compagno di squadra nel gioco delle strategie. Soltanto quinto l’olandese Max Verstappen: il Campione del Mondo ha comunque rimontato dall’undicesima piazzola al volante della Red Bull, precedendo la Alpine di Pierre Gasly e la McLaren di Oscar Piastri. Ottavo Sergio Perez con l’altra Red Bull. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Singapore 2023, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1.

RISULTATI E CLASSIFICA GP SINGAPORE F1 2023

1 Carlos SAINZ FerrariLEADER 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.812 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.269 2

4 Charles LECLERC Ferrari+21.177 1

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+21.441 1

6 Pierre GASLY Alpine+38.441 1

7 Oscar PIASTRI McLaren+41.479 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+54.534 1

9 Liam LAWSON AlphaTauri+65.918 1

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+72.116 2

11 Alexander ALBON Williams+73.417 2

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+83.649 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+86.201 1

14 Logan SARGEANT Williams+86.889 2

15 Fernando ALONSO Aston Martin+87.603 2

16 George RUSSELL Mercedes– 2

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo– 1

18 Esteban OCON Alpine– 1

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri– – –

Foto: Lapresse