VIDEO F1, GP Singapore 2023: highlights e sintesi qualifiche. Ferrari in pole con Sainz, flop Red Bull!

Seconda pole position consecutiva dopo Monza e quinta complessiva della carriera per Carlos Sainz, che si conferma in un periodo di forma eccezionale stampando il miglior tempo nelle qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2023, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ferrari ha sfiorato la doppietta, con Charles Leclerc a 79 millesimi dal compagno di squadra ma beffato anche dalla Mercedes di George Russell per 7 millesimi.

Il monegasco della Rossa partirà dunque terzo davanti alla convincente McLaren di Lando Norris e alla Mercedes del sette volte iridato Lewis Hamilton, mentre la vera rivelazione di giornata è stata sicuramente la Haas con Kevin Magnussen 6° e Nico Hulkenberg 9°. Solo settimo un deluso Fernando Alonso con l’Aston Martin, ma desta scalpore soprattutto l’eliminazione in Q2 di entrambe le Red Bull.

Max Verstappen è stato beffato per pochi millesimi dall’AlphaTauri di Liam Lawson, mentre Sergio Perez ha commesso un errore andando in testacoda all’inizio del time-attack decisivo. Da segnalare in Q1 il brutto incidente di Lance Stroll, fortunatamente illeso dopo il violento impatto con le barriere in uscita dall’ultima curva del tracciato cittadino.

Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche per il Gran Premio di Singapore 2023 di Formula Uno:

HIGHLIGHTS QUALIFICHE GP SINGAPORE F1 2023





Foto: Lapresse