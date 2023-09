F1, Lewis Hamilton: “Un podio significativo, gara dura come piace a me!”

Un GP di Singapore di ciò che non ti aspetti. La vittoria della Ferrari non era certo attesa alla vigilia, ma il rendimento dello spagnolo Carlos Sainz è stato tale che, dopo la pole-position di ieri, la Rossa abbia sublimato il tutto con la vittoria dell’iberico a precedere i due britannici Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes).

Una gara durissima nella quale la Safety Car e la Virtual Safety Car hanno recitato un ruolo importante e in cui la Stella a tre punte è andata all-in, cercando di sfruttare le gomme medie più fresche per dare l’assalto alla vittoria. Una strategia che non si è concretizzata, visti il risultato di Lewis e il brutto errore di George Russell che è andato a muro nell’ultima tornata. Un appuntamento nel quale le Red Bull, per una volta, non sono state dominanti come sono state altrove: Max Verstappen e Sergio Perez hanno concluso in quinta e ottava piazza. Quarto l’altro ferrarista Charles Leclerc, sacrificato dalla scuderia di Maranello per centrare il successo di tappa.

Per Hamilton è arrivato il podio n.196 in carriera al termine di un GP molto intenso: “Abbiamo avuto un fine-settimana molto particolare in cui la nostra prestazione era migliore sul passo gara che nel time-attack. Pensavamo che la strategia sarebbe stata di due soste, ma bravi quelli che ci hanno preceduto”, ha raccontato il pilota della Mercedes.

“Un risultato che mi soddisfa, mi dispiace per quanto è accaduto a George (Russell ndr). Del resto, stavamo spingendo e le gomme si sono surriscaldate in maniera incredibile. E’ stata una gara dura, come piace a me se devo essere onesto“, le considerazioni a cado dell’asso nativo di Stevenage.

Foto: LaPresse