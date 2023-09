Ciclismo, argento per l’Italia agli Europei nel Team Relay. Rimonta francese nel finale

Che beffa per l’Italia! Sfuma per un soffio il bis europeo: dopo il titolo junior di questa mattina grazie alla grande rimonta delle donne, arriva l’argento nella prova élite grazie a una prova solida sia dei ragazzi che delle ragazze, inchinandosi solo alla rimonta della Francia. Azzurri che salgono sul secondo gradino del podio in quel di Drenthe, dando una dimostrazione di grande salute nel movimento delle prove contro il tempo.

Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero hanno fatto una grandissima prima parte, facendo registrare il primo tempo all’intermedio con 20 secondi di vantaggio nei confronti della Francia guidata da Bruno Armirail, Rémi Cavagna e Benjamin Thomas.

Prova superlativa quella disputata dal terzetto femminile transalpino, recuperando addirittura 24 secondi e chiudendo con un margine di quattro secondi: le autrici di questa rimonta sono state Audrey Cordon-Ragot, Cédrine Kerbaol e Juliette Labous. Non sono riuscite a contenere il ritorno delle avversarie Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Soraya Paladin, che hanno perso soprattutto nell’ultimo settore, visto che dopo 27,6 km avevano un vantaggio ancora di 14 secondi.

Medaglia di bronzo invece per la Germania che ha concluso la sua prova a 23 secondi di ritardo dalla testa. Quarto posto e medaglia di legno per l’Olanda che è arrivata ad appena un secondo e mezzo dai teutonici, mentre conclude solo in sesta posizione la Svizzera campione del mondo, che ha accusato il forfait di Stefan Kung dopo la frattura dello zigomo procuratosi con la caduta di ieri.