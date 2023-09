Gran Piemonte 2023: svelato il percorso. Vita difficile per i velocisti: tanta salita nel finale

Si avvicinano sempre di più le corse di fine stagione in Italia: il piatto forte sarà rappresentato come sempre dal Giro di Lombardia sabato 7 ottobre, ma ci saranno tanti altri appuntamenti interessanti, come la Milano-Torino o il Gran Piemonte.

Proprio oggi RCS ha svelato il percorso del Gran Piemonte, ben più tosto rispetto a quello presentato nelle ultime edizioni. Se negli ultimi anni erano sempre le ruote veloci ad essere particolari protagoniste, quest’anno l’esito sarà decisamente più incerto. Negli ultimi 50 chilometri sono poste ben quattro salite, l’ultima ad appena 17 chilometri dal traguardo di Favria, dove si arriverà al termine di 152 chilometri in provenienza da Borgofranco d’Ivrea.

Tracciato che sarà completamente pianeggiante per tutta la prima parte fino all’arrivo di Favria, quando si passerà per la prima volta sotto il traguardo e comincerà un circuito di 74 chilometri. Sarà un costante sali e scendi: si scalano Colleretto Castelnuovo, salita di circa 7 km al 3.4%. Breve discesa e salita di Faiollo (5.1 km al 5.4%). Successivamente, arriva la salita più dura della corsa: Alpette con circa 5 km al 9% e pendenze nella prima parte che arrivano al 17% su una strada stretta.

Discesa veloce fino a Cuorgnè dove inizia l’ultima asperità a Pratiglione (4.4 km al 3.4%) per poi scollinare definitivamente a 13 km dall’arrivo. Ultimi chilometri pianeggianti che possono favorire qualche recupero da dietro se qualche atleta facesse la differenza sulle salite precedenti.

Questo il percorso e la planimetria: