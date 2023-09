Calendario Europei ciclismo 2023 oggi: orari domenica 24 settembre, programma, tv, streaming

Si concluderanno oggi a Drenthe, nei Paesi Bassi, i Campionati Europei 2023 di ciclismo su strada. Dopo tutte le diverse prove a cronometro e le quattro prove in linea degli scorsi giorni, nella giornata odierna, ovvero domenica 24 settembre, ci sarà spazio per le ultime due gare di questa rassegna continentale.

Il programma di oggi si aprirà alle ore 9:00 con la prova in linea femminile junior, gara in cui parteciperanno per l’Italia Alice Bulegato, Vittoria Grassi, Eleonora La Bella, Silvia Milesi, Marta Pavesi e Federica Venturelli (da segnalare che quest’ultima negli scorsi giorni ha vinto l’oro nella cronometro individuale e nella cronostaffetta insieme anche a La Bella, che sarà al suo fianco pure oggi).

Alle 12:15 comincerà invece la prova in linea maschile elite. Qui per il Bel Paese prenderanno il via Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Luca Mozzato, Andrea Pasqualon, Matteo Trentin ed Elia Viviani.

La prova in linea maschile elite si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD e sui canali Rai (su Rai Sport HD dalle 12:25 alle 15:00 e poi su Rai 2 HD fino alla fine) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Eurosport.it, Now TV e DAZN, mentre la prova in linea femminile junior non avrà purtroppo né copertura tv né copertura streaming. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della prova in linea maschile elite.

