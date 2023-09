Europei ciclismo 2023 oggi: orari, percorso, programma, tv, streaming, altimetria, favoriti.

Arriva il momento della gara regina. I ventinovesimi Europei di ciclismo su strada di Drenthe si concludono oggi con la prova in linea maschile, che ci dirà chi sarà a vestire la maglia di campione continentale dopo l’olandese Fabio Jakobsen.

PERCORSO

199,8 chilometri strutturati su un percorso quasi completamente pianeggiante. La prima parte, di 115 chilometri, è molto aperta e bisognerà avere assai attenzione per non incappare nei ventagli. Si entra poi in un circuito di 14 chilometri da ripetere per sei volte; a caratterizzarlo è il Col du VAM, o anche VAMberg, uno strappo che i tifosi di ciclocross conosceranno bene essendo stato protagonista negli Europei 2021. Sono 400 metri al 4,2% di pendenza media, ma con un ultimo tratto di pavé e anche delle massime all’11%: l’arrivo sarà posto in cima.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Un arrivo del genere pare essere disegnato perfettamente sulle spalle di Wout Van Aert, lui che di ciclocross se ne intende a meraviglia. Da capire come verrà gestito il dualismo con Arnaud De Lie in seno al Belgio, con il giovane della Lotto-Dstny che spingerà per un posto al sole. Occhio in casa danese per Mads Pedersen, uno che su queste salitelle sa spingere e in quest’anno parso sempre indiavolato, mentre l’Olanda padrona di casa si gioca la carta Sjoerd Bax, fresco vincitore del Trofeo Matteotti. Occhio di riguardo anche per Christophe Laporte (Francia) che potrà fare le veci del capitano. In casa italiana sarà Filippo Ganna l’uomo su cui puntare.

ORARI

La gara élite maschile degli Europei di ciclismo 2023 partirà alle ore 12.15 da Assen. La gara sarà visibile in diretta su Eurosport 1 dalle ore 12.15, dallo stesso orario partirà la diretta su RaiSport per trasferirsi su RaiDue dalle 15.00. La gara sarà visibile anche in streaming su NOW, Sky Go, DAZN e RaiPlay, OA Sport vi garantirà invece la solita DIRETTA LIVE.

PROGRAMMA

24 settembre – Europei ciclismo su strada 2023, gara in linea élite

Orario di partenza: 12:15

Orario di arrivo: 16.58-17.10

EUROPEI CICLISMO SU STRADA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 12.15, RaiSport dalle 12.15 alle 15.00, poi RaiDue

Diretta streaming: RaiPlay, NOW, DAZN, SkyGo, eurosport.it dalle 12.15

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse