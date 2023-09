Ciclismo, il borsino dei favoriti degli Europei: Van Aert e Pedersen in pole, chance per Ganna

Si corre oggi, domenica 24 settembre, la prova in linea dei Campionati Europei di ciclismo su strada 2023 riservata agli uomini elite. La rassegna continentale, arrivata alla sua ottava edizione, si chiude mettendo in palio ancora una volta la maglia blu-stellata, simbolo sempre più prestigioso e riconoscibile in gruppo.

Il palcoscenico è quello del Drenthe, regione dei Paesi Bassi in cui si svilupperanno i 199.8 km del percorso. Un tracciato semplice per lunghi tratti, che presenterà però nel finale sei tornate di un circuito di 13.9 km che culmina con lo strappo del Col du VAM. Una salita spezzata in due, con un primo tratto di 500 metri al 6% e poi con un tratto intorno al 10% con l’ulteriore difficoltà del pavè che porterà al traguardo.

Un percorso dunque che strizza l’occhio a diverse interpretazioni, ma che sembra poter premiare corridori veloci che sanno esprimere grande potenza anche sugli strappi. Il favorito d’obbligo è dunque Wout van Aert, a caccia di un successo di rilievo in una stagione che riservato più di una delusione.

Tra gli sfidanti più accreditati ci sarà senza dubbio Mads Pedersen, particolarmente adatto a questo tipo di percorso, ma anche chi è abituato a battagliare insieme a Van Aert e non contro di lui, come Christophe Laporte. La nazionale di casa schiererà come punta Olav Kooij, sprinter purissimo che può giocarsi le proprie carte negli ultimi metri.

L’Italia ha più di una carta a disposizione: Matteo Trentin sembrerebbe il candidato naturale a fare da capitano per caratteristiche ma il Filippo Ganna visto ultimamente può sfidare tutti i più forti anche in un arrivo in volata ristretta. Arnaud de Lie sarà una seconda punta di grande qualità per il Belgio, mentre ci saranno da tenere d’occhio anche il norvegese Søren Wærenskjold, il britannico Ethan Vernon, lo spagnolo Ivan Garcia Cortina e l’elvetico Mauro Schmid.

EUROPEI CICLISMO 2023, IL BORSINO DEI FAVORITI

***** Wout van Aert

**** Mads Pedersen, Christophe Laporte

*** Filippo Ganna, Arnaud de Lie, Olav Kooij

** Matteo Trentin, Søren Wærenskjold, Ethan Vernon, Ivan Garcia Cortina

* Mauro Schmid, Arnaud Demare, Max Walscheid, Andreas Kron, Toms Skujins

Foto: LaPresse