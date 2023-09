Calendario Coppa Davis 2023 oggi: orari partite 12 settembre, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 12 settembre, si disputerà la prima giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2023 di tennis: a Bologna (Gruppo A), Manchester (Gruppo B), Malaga (Gruppo C) e Spalato (Gruppo D) partirà la rincorsa verso i quarti.

Svezia-Cile inaugurerà alle ore 15.00, a Bologna, il Gruppo A, quello dell’Italia, mentre alla stessa ora si giocheranno Serbia-Corea del Sud a Valencia e Paesi Bassi-Finlandia a Spalato, mentre alle ore 14.00 italiane scatterà a Manchester la sfida Francia-Svizzera.

Il match Svezia-Cile sarà visibile in tv su Sky Sport Tennis e dalle 15.00 alle 17.50 anche Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre lo streaming sarà affidato a Sky Go, Now, Rai Play 3 e SuperTenniX, infine tutti gli incontri saranno disponibili in streaming su SuperTenniX.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2023

Martedì 12 settembre

N.B.: i tennisti che verranno schierati saranno comunicati un’ora prima dell’inizio delle sfide.

Bologna (Italia) – Gruppo A

Svezia-Cile – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Rai Play 3, SuperTenniX, dalle 15.00 alle 17.50 anche Rai Sport HD, Sky Sport Uno

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Manchester (Gran Bretagna) – Gruppo B

Francia-Svizzera – SuperTenniX

Dalle ore 14.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Valencia (Spagna) – Gruppo C

Serbia-Corea del Sud – SuperTenniX

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Spalato (Croazia) – Gruppo D

Paesi Bassi-Finlandia – SuperTenniX

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

PROGRAMMA FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Svezia-Cile Sky Sport Tennis e, dalle 15.00 alle 17.50, anche Rai Sport HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: per Svezia-Cile Sky Go, Now, Rai Play 3 e SuperTenniX, per tutti gli incontri SuperTenniX.

Foto: LaPresse