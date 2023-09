Italia-Corea del Sud, Preolimpico volley femminile 2023: programma, orario, tv, streaming

Mentre continua a tenere banco la polemica intorno alla Nazionale Italiana di volley femminile, il suo CT Davide Mazzanti e Paola Egonu, è già tempo di prepararsi per il prossimo, importantissimo impegno: il torneo di qualificazione olimpica. Le azzurre partiranno nel loro cammino sabato 16 settembre contro la Corea del Sud.

Subito dunque un match impegnativo e fondamentale per cercare di acciuffare uno dei due posti che il torneo metterà in palio per i Giochi Parigi 2024. Miriam Sylla e compagne saranno favorite da un punto di vista tecnico ma di certo il polverone alzato nelle ultime settimane può rendere più complesso esprimere il proprio gioco.

Di seguito il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, match valido per il torneo preolimpico di volley femminile. Il palinsesto tv e streaming per la competizione è ancora da definire, mentre possiamo garantirvi che noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD PREOLIMPICO VOLLEY

Sabato 16 settembre

Ore 20.45 Italia-Corea del Sud (palinsesto da definire)

ITALIA-COREA DEL SUD, COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: palinsesto da definire.

Diretta streaming: palinsesto da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport.

