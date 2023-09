Tennistavolo femminile, Europei a squadre Malmö 2023: Francia-Italia 3-1. Per le azzurre scontro diretto decisivo con la Turchia

Scende in campo anche l’Italia femminile agli Europei a squadre 2023 di tennistavolo, in corso a Malmö, in Svezia: esordio alla Malmö Arena per le azzurre, inserite nel Gruppo C, contro la Francia, vittoriosa per 3-1. Per centrare il passaggio agli ottavi sarà decisivo il match di martedì 12 alle ore 13.00 contro la Turchia, nel quale sarà in palio il secondo posto nel raggruppamento, necessario per proseguire l’avventura continentale. La Francia, che ieri aveva battuto la Turchia per 3-0, è infatti già certa del primato.

La sfida si era aperta con la vittoria di Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Castel Goffredo), capace di imporsi in rimonta su Jia Nan Yuan per 2-3 (11-9, 11-7, 6-11, 11-13, 6-11), poi Prithika Pavade ha pareggiato i conti superando Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) per 3-2 (10-12, 13-11, 6-11, 11-9, 11-9). Dominio della Francia negli ultimi due incontri, con Audrey Zarif che regola Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito) per 3-0 (11-6, 11-3, 11-8) e Jia Nan Yuan vittoriosa su Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito) per 3-0 (11-8, 11-5, 12-10).

Non si è disputato l’ultimo incontro, ormai ininfluente, tra Prithika Pavade e Nikoleta Stefanova (Tennistavolo Castel Goffredo). Il tecnico dell’Italia, Elena Timina, non ha schierato oggi Gaia Monfardini (ASV TT Südtirol). La formula della rassegna continentale prevede la partecipazione di 24 squadre, divise in otto gironi da tre: le prime due di ciascun raggruppamento avranno accesso agli ottavi di finale ad eliminazione diretta. La Germania è la formazione campionessa in carica.

Va ricordato che il torneo mette in palio un pass olimpico per la formazione vincitrice, inoltre saranno distribuiti anche tutti gli slot destinati all’Europa per i Mondiali a squadre del 2024. Andranno ai Mondiali, ultimo torneo di qualificazione diretta a Parigi 2024, che metterà otto pass a disposizione per i Giochi, 12 squadre: per andare alla rassegna iridata occorrerà qualificarsi ai quarti di finale, mentre i restanti 4 posti verranno attribuiti alle 4 squadre tra quelle sconfitte agli ottavi meglio piazzate nel ranking mondiale aggiornato ad ottobre 2023, dopo gli Europei. Per l’Italia, dunque, sarà fondamentale battere la Turchia e qualificarsi agli ottavi di finale.

EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO FEMMINILE 2023

Francia-Italia 3-1

Jia Nan Yuan-Nikoleta Stefanova 2-3 (11-9, 11-7, 6-11, 11-13, 6-11)

Prithika Pavade-Giorgia Piccolin 3-2 (10-12, 13-11, 6-11, 11-9, 11-9)

Audrey Zarif-Debora Vivarelli 3-0 (11-6, 11-3, 11-8)

Jia Nan Yuan-Giorgia Piccolin 3-0 (11-8, 11-5, 12-10)

Prithika Pavade-Nikoleta Stefanova non disputata

Foto: LaPresse