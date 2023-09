America’s Cup oggi in tv: orari 17 settembre, programma, streaming, quando gareggia Luna Rossa

Oggi domenica 17 settembre va in scena la terza e ultima giornata giornata riservata alle regate preliminari della America’s Cup. Prosegue la lunga volata che culminerà tra un anno con la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Si preannuncia grande spettacolo nelle acque di Vilanova I La Geltrù (Spagna), sede di questo appuntamento che fa da antipasto alla prestigiosa kermesse. Si ritorna in mare dopo le due regate di ieri, il programma prevede tre regate di flotta, ovvero con tutti gli equipaggi in acqua contemporaneamente, seguite dal match race tra le prime due classificate che determinerà la vincitrice.

Luna Rossa sarà della partita, pronta a incrociare Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca), i britannici di Ineos Britannia (Challenger of Record), gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic, i francesi di Orient Express. Si regata con gli AC40, ovvero i monoscafi One Design (uguali per tutti i team). Questa barca non è quella che si utilizzerà in America’s Cup, dove entreranno in gioco gli AC75. Saranno a bordo soltanto quattro uomini, contro gli otto che vedremo tra un anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari delle regate preliminari della America’s Cup a Vilanova I La Geltrù (oggi domenica 17 settembre). Le regate saranno trasmesse in diretta tv su Canale 20 e su Sky Sport Max (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP OGGI

Domenica 17 settembre

15.05-17.30 circa Regate preliminari: 3 regate di flotta e a seguire il match race decisivo – Diretta tv su Canale 20 e Sky Sport Max

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati

Diretta streaming: Mediaset Infinity e Sportmediaset.com, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: America’s Cup