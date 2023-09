Atletica oggi, Finali Diamond League Eugene 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Questa sera i riflettori saranno puntati nuovamente su Eugene per la seconda giornata delle Finali della Diamond League 2023. In Oregon, nella sede dei Campionati Mondiali 2022, si disputeranno le ultime gare stagionali del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera con due italiani protagonisti che proveranno a lasciare il segno.

Leonardo Fabbri, già vincitore del Golden Gala di Firenze, è uno dei favoriti per il podio nel getto del peso maschile dopo lo splendido argento mondiale di Budapest. Obiettivo top5 difficile ma non impossibile invece nei 400 ostacoli per la finalista iridata Ayomide Folorunso, che proverà a scendere sotto i 54″ per avvicinare o ritoccare il suo record italiano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata delle Finali di Diamond League a Eugene. Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle ore 21.00; in diretta streaming su Rai Play 3, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE OGGI

Domenica 17 settembre

20.30 Salto in alto (femminile)

20.40 Lancio del disco (maschile)

20.48 Salto in lungo (maschile)

21.04 800 metri (maschile)

21.39 5000 metri (femminile)

21.57 Salto con l’asta (maschile)

22.04 400 ostacoli (femminile)

22.08 Lancio del disco (femminile)

22.17 3000 metri (maschile)

22.37 400 metri (femminile)

22.42 Salto in lungo (femminile)

22.52 110 ostacoli

23.05 100 ostacoli

23.09 Getto del peso (maschile)

23.19 800 metri (femminile)

23.36 200 metri (maschile)

23.49 200 metri (femminile)

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 21.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle 21.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 21.00, gratis e in chiaro; Sky Go e Now TV dalle 21.00, per gli abbonati.

Diretta Live scritta (integrale): OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI FINALI DIAMOND LEAGUE

Domenica 17 settembre

22.04 400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso

23.09 Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri

