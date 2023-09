LIVE America’s Cup, regate preliminari in DIRETTA: Luna Rossa a caccia della riscossa, c’Ã¨ il match race in conclusione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata delle prime regate preliminari dell’America’s Cup 2024. Inizia a Vilanova I La Geltrù (Spagna), a una quarantina di chilometri da Barcellona) il lungo percorso checi porterà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo. Tre regate di flotta più un match race conclusivo, tempo permettendo è questo il programma che ci attende!

A Vilanova I La Geltrù sono stati due giorni meteorologicamente molto complicati: venerdì un acquazzone e una bufera hanno impedito lo svolgimento delle regate, mentre ieri si sono disputate solo due prove con tutte le barche che faticavano tremendamente a rimanere in volo sui foil. Dopo la prima giornata la classifica vede davanti a tutti a pari merito con 15 punti i detentori della Vecchia Brocca di Team New Zealand con i sorprendenti francesi di Orient Express. I transalpini hanno stupito tutti nella prima regata con una lunga fase disputata in modalità dislocante, mentre i Kiwi sono stati gli unici ad alzarsi in volo nella seconda prova con pochissimo vento sul lato di bolina. Terza piazza per gli svizzeri di Alinghi con 10 punti, tallonati da American Magic (9) mentre sono più staccate Ineos Britannia (5) e Luna Rossa (1). Condizioni climatiche permettendo, quest’oggi sono in programma tre regate di flotta per arrivare a compilare la classifica definitiva che premia le prime due compagini con la disputa della Finale in modalità match race.

Prima giornata di regate preliminari da dimenticare per l’equipaggio italiano. I ragazzi di Max Sirena hanno battagliato per la vittoria fino alla fine in gara-1 contro Orient Express, tagliando il traguardo in seconda posizione, salvo poi esser squalificati per non aver imboccato nella maniera corretta la linea di partenza. Nella seconda regata l’equipaggio italiano non si è mai alzato in volo sui foil ed è arrivato mestamente in ultima posizione. I timonieri Spithill e Bruni hanno davanti un compito assai arduo, bisognerà provare a vincere tutte le regate di flotta per qualificarsi al match race conclusivo che si svolgerà tra le prime due classificate proprio in modalità America’s Cup. Ricordiamo che a regatare saranno gli AC40, ovvero imbarcazioni in miniatura con un equipaggio composto da soli quattro uomini uguali per tutte le compagini. Invece gli AC75, che saranno protagonisti nella competizione vera e propria, saranno differenti l’uno dall’altro all’interno di un regolamento comunque ben definito. Questa regata non è dunque indicativa per capire lo sviluppo di ogni team.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata delle prime regate preliminari che ci porteranno all’America’s Cup 2024, la competizione sportiva più antica al mondo che sogniamo ormai da tanto di portare a casa. Luna Rossa, che ha fatto innamorare tutti gli italiani nella baia di Auckland, ha avuto un inizio complicato; ma l’occasione per il pronto riscatto e una dimostrazione di forza è subito servita su un piatto d’argento. Le regate di flotta inizieranno alle 15.05, buon divertimento a tutti!

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup