Calendario Coppa Davis 2023 oggi: orari partite 17 settembre, programma, tv, streaming

Ultima giornata delle qualificazioni alla fase finale di Coppa Davis 2023; ultime quattro partite che decideranno ufficialmente quali saranno le otto compagini che si sfideranno a Malaga dal 21 al 26 novembre per alzare al cielo l’insalatiera.

Occhi puntati alla Unipol Arena, dove l’Italia di Filippo Volandri sarà in scena contro la Svezia. Il successo contro il Cile ha rianimato gli azzurri, che ora grazie al successo del Canada sul Cile possono essere padroni del loro destino. Basterebbe una vittoria contro gli svedesi, dimostratosi al momento gli avversari più abbordabili del girone, per rientrare tra le migliori otto.

Sfida da dentro o fuori nel girone B tra Gran Bretagna e Francia: con il successo dell’Australia con la Svizzera, diventa vitale per entrambe un successo per accedere ai quarti di finale. Nel girone C Spagna e Corea del Sud si sfidano per evitare l’ultimo posto, mentre nel gruppo D l’Olanda se la vede con la Croazia per prendersi il primo posto e passare ai quarti assieme alla Finlandia.

La sfida tra Italia e Svezia si potrà vedere in diretta tv su Rai Due fino alle 19.40, per poi trasferirsi su Rai Sport, e su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD e in diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX e Rai Play. Tutte le altre partite si potranno invece guardare solamente in diretta streaming su SuperTenniX.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2023 OGGI

Domenica 17 settembre

Gruppo A

Ore 15.00 Italia-Svezia all’Unipol Arena di Bologna (Italia) – Diretta tv su Rai Due fino alle 19.40, successivamente su RaiSport, sul saltellite su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Gruppo B

Ore 14.00: Gran Bretagna-Francia alla AO Arena di Manchester (Gran Bretagna)

Dalle ore 14.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Gruppo C

Ore 15.00: Spagna-Corea del Sud al Pabellón Municipal Fuente de San Luis di Valencia (Spagna)

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Gruppo D

Ore 15.00: Croazia-Olanda all’Arena Gripe Sports Centre di Spalato (Croazia)

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Foto: LaPresse