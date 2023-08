Sport in tv oggi (sabato 26 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 26 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla penultima giornata dei Mondiali di atletica a Budapest (Ungheria), con l’Italia che vorrà farsi valere. Allo stesso modo, grandi attenzioni ci saranno per la sfida da dentro o fuori tra Italia e Spagna degli Europei 2023 di volley femminile.

A proposito di Spagna, prende il via l’edizione 2023 della Vuelta a España con la cronometro a squadre a dare il via alle danze. In tutto questo, senza dimenticare i Mondiali di canoa velocità, i Mondiali di basket e di ginnastica ritmica, il campionato di calcio di Serie A e il confronto dei pesi massimi tra Usyk e Dubois.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, sabato 26 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 26 agosto

07.00 Atletica, Mondiali 2023: sessione diurna – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 06.50 alle ore 09.30; Sky Sport Summer (201) dalle 06.50 alle 12.45; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 06.50 alle ore 12.00; Eurosport1 HD dalle ore 07.00 alle ore 12.45; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN.

08.00 Mountain Bike, Coppa del Mondo a Pal Arinsal: finale discesa elite donne – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

08.30 Judo, Mondiali Cadetti 2023: quarta giornata (Elimination Round) – Diretta streaming sul canale streaming IJF.

09.00 Mountain Bike, Coppa del Mondo a Pal Arinsal: finale discesa elite uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.20 Canoa velocità, Mondiali 2023: terza giornata – Diretta streaming su Recast Tv, differita dalle 12.45 su RaiSport HD, in streaming in differita su RaiPlay.

10.00 Basket, Mondiali 2023: Sud Sudan-Porto Rico (girone B, Manila) – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Arena (canale 204), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Basket, Mondiali 2023: Capo Verde-Georgia (girone F, Okinawa) – Diretta tv/streaming su DAZN.

10.00 Badminton, Mondiali 2023: semifinali singolare maschile/femminile; doppio maschile/femminile/misto – Diretta streaming su BWF Tv.

10.45 Basket, Mondiali 2023: Giordania-Grecia (girone C, Manila) – Diretta tv/streaming su DAZN.

11.15 Basket, Mondiali 2023: Iran-Brasile (girone G, Giacarta) – Diretta tv/streaming su DAZN.

11.30 F1, GP Olanda: prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

13.30 Basket, Mondiali 2023: Slovenia-Venezuela (girone F, Okinawa) – Diretta tv/streaming su DAZN.

14.00 Basket, Mondiali 2023: Serbia-Cina (girone B, Manila) – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Arena (canale 204), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.40 Basket, Mondiali 2023: Stati Uniti-Nuova Zelanda (girone C, Manila) – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Action (canale 205), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 F1, GP Olanda: qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: Finale concorso generale individuale (all-around), gruppo B (classificate tra 9° e 18° posto) – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

15.00 Ciclismo, Renewi Tour: quarta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.30 Basket, Mondiali 2023: Spagna-Costa d’Avorio (girone G, Giacarta) – Diretta tv/streaming su DAZN.

15.30 Ciclismo, Tour de l’Avenir: settima tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

16.00 Judo, Mondiali Cadetti 2023: quarta giornata (Final Block) – Diretta streaming sul canale streaming IJF.

16.00 Ciclismo, Tour of Scandinavia: quarta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

16.05 Ciclismo, Giro di Germania: terza tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

17.00 Tennis, US Open 2023: qualificazioni (turno conclusivo uomini) – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

(Travaglia vs Cazeaux 2° match inizio alle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, US Open 2023: qualificazioni (turno conclusivo donne) – Diretta streaming su SuperTennix.

17.45 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: Finale concorso generale individuale (all-around), gruppo A (classificate tra 1° e 8° posto) – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

18.00 Volley femminile, Europei 2023: Francia vs Romania – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

18.30 Calcio, Serie A: Frosinone-Atalanta – Diretta su DAZN e su Sky Sport Calcio (202), in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie A: Monza-Empoli – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.00 Golf, Tour Championship: terza giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

19.00 Tennis, WTA Cleveland: finale – Diretta streaming su SuperTennix, WTA Tv.

19.05 Atletica, Mondiali 2023: sessione serale – Diretta tv su Rai 2 HD dalle ore 18.55 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00; RaiSport HD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 19.00 alle ore 22.45; Eurosport1 HD dalle ore 20.50 alle ore 22.30; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN.

19.05 Ciclismo, Vuelta a España: prologo – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Torino – Diretta tv su DAZN e su Sky Sport 4K (213), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202), in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Hellas Verona-Roma – Diretta tv su DAZN, in streaming su DAZN.

21.00 Golf, Ally Challenge: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

21.15 Volley femminile, Europei 2023: Italia vs Spagna – Diretta tv su RaiSport HD fino alle 22.00; dalle 22.00 su Rai 2 HD; Sky Sport Action (205), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

23.00 Boxe, Mondiali pesi massimi 2023: Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois – Diretta tv su Sky Primafila.

23.00 Tennis, ATP Winston-Salem: finale – Diretta streaming su Tennis Tv.

