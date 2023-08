LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli si gioca una medaglia nel concorso generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata alla finale all-around individuale. Oggi a Valencia è giunto uno dei momenti più attesi in casa Italia: Sofia Raffaeli proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in quella che è la gara olimpica.

Sofia Raffaeli ha già conquistato due medaglie d’argento alla palla e al cerchio in questa rassegna iridata, la Formica Atomica ha concluso la qualificazione in terza posizione con 101.800, alle spalle di Stiliana Nikolova e Darja Varfolomeev, la tedesca appare come la ginnasta da battere vista la condizione di forma presentata e le quattro medaglie d’oro vinte nelle finali di specialità, ma la finale all-around è sempre una storia a parte e spesso a vincere è chi sbaglia meno e chi riesce a mantenere una buona media in tutti gli attrezzi. L’Italia sarà presente in quest’atto conclusivo anche con Milena Baldassarri che, grazie alla quindicesima posizione ottenuta in qualifica (94.250), ha staccato un pass non nominale per le prossime Olimpiadi, di conseguenza il Bel Paese sarà presente a Parigi con due rappresentati. La lotta per il podio appare una cosa a tre tra le già citate Raffaeli, Nikolova e Varfolomeev, ma andranno tenute d’occhio anche Boryana Kaleyn, Daria Atamanov e Viktoriia Onopriienko su tutte.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, dedicata alla finale all-around individuale, cronaca in tempo reale, esercizio dopo esercizio, attrezzo dopo attrezzo, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 15:00!

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi