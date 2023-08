LIVE Usyk-Dubois, Mondiale pesi massimi 2023 in DIRETTA: l’ucraino difende il titolo contro l’imbattuto britannico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale Usyk-Dubois, Mondiale pesi massimi 2023, Usyk difende il titolo.

Dopo aver sconfitto Anthony Joshua e conquistato i titoli WBA, IBF, WBO e IBO, Oleksandr Usyk “The Cat” è pronto a difendere il suo status di campione indiscusso. Con un record invidiabile di 20 vittorie e nessuna sconfitta, l’ucraino si presenta come il favorito, ma sa che ogni match nasconde insidie.

Daniel Dubois, noto come “Dinamyte”, ha dimostrato il suo valore sul ring con 19 vittorie. Nonostante una sconfitta, il pugile inglese è determinato a dimostrare che può competere con i migliori e ambisce ai titoli dei pesi massimi.

La Tarczynski Arena di Wroclaw, Polonia, è stata scelta come teatro di questo attesissimo incontro. Se Usyk dovesse trionfare, potrebbe aprirsi la strada per un incontro con Tyson Fury. Ma Dubois non ha intenzione di rendere le cose facili e promette una battaglia fino all’ultimo round.

Evento: Usyk-Dubois, Mondiale pesi massimi 2023

Data: 26/08/2023

Ore: Inizio verso le ore 23.00

Dove vederlo: Sky Primafila, FITE Tv.

Main Card:

Bryce Mills vs. Damian Tymosz – 4rds Jr. Welterweight

Ziyad Almaayouf vs. Janos Penzes – 4rds Jr. Welterweight

Aadam Hamed vs. Vojtech Hrdy – 4rds Jr. Middleweight

Nursultan Amanzholov vs. Lazizbek Mullojonov – 6rds Heavyweight

Oleksandr Solomennikov vs. Piotr Gudel – 6rds Featherweight

Rafal Wolczecki vs. Roberto Arriaza – 8rds Middleweight

Vasile Cebotari vs. Joel Julio – 8rds Welterweight

Fiodor Czerkaszyn vs. Anauel Ngamissengue – 8rds Middleweight

Dmytro Mytrofanov vs. Hamzah Sheeraz – 10rds Middleweight

Daniel Lapin vs. Aro Schwartz – 10rds Middleweight

Denys Berinchyk vs. Anthony Yigit – 12rds Lightweight

Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois – 12rds WBO, IBF, WBO heavyweight title fight

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Usyk-Dubois, Mondiale pesi massimi 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio del main event verso le 23.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse