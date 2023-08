LIVE Italia-Spagna, Europei volley femminile in DIRETTA: sfida da dentro o fuori, chi titolare tra Egonu e Antropova?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di volley femminile 2023. Dopo un girone dominato si entra nel vivo con l’inizio delle sfide ad eliminazione diretta, le ragazze guidate da Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico al PalaWanny di Firenze (21.15). In palio un posto nei quarti di finale contro la vincente di Francia-Romania.

Dopo un percorso netto e un gioco sempre più rodato le ragazze di Mazzanti iniziano il percorso ad eliminazione diretta in questi europei con il vento in poppa. La prima avversaria della nazionale femminile di volley nelle sfide da dentro o fuori è l’esuberante Spagna, in un tabellone che per le azzurre dovrebbe essere quanto meno agevole fino alle semifinali, dove si entrerebbe nel vivo e si disputerebbero due partite da cardiopalma per provare ad alzare al cielo il titolo continentale. Sylla e compagne hanno disputato un girone perfetto, giocando 15 set e vincendone 15, per un totale di cinque vittorie in altrettanti incontri. Non c’è stata nessuna nazionale capace di mettere i bastoni tra le ruote alle ragazze di Mazzanti, con il nostro allenatore che ha potuto variare i sestetti e sperimentare a tutto campo per trovare le soluzioni migliori in vista di questa seconda fase. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo a Firenze, il dubbio è sempre lo stesso, l’opposta titolare sarà Egonu o Antropova? Qualunque sia la scelta del nostro commissario tecnico le azzurre dovranno approcciare nel migliore dei modi la partita per provare ad ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

La sorprendente Spagna arriva a giocarsi gli ottavi di finale con la testa completamente libera, niente da perdere e tutto da guadagnare. Le Furie Rosse, al nono europeo della loro storia, stanno crescendo sotto la guida del tecnico Pascual Saurin, e con un roster giovane e pimpante hanno messo in mostra un livello di pallavolo degno di nota. La Spagna, quarta nel gruppo D, è riuscita a strappare la qualificazione vincendo le ultime due partite contro Finlandia ed Estonia, dopo aver perso nettamente da Olanda e Slovacchia ed essersi arresa solo al quinto set contro la temibile Francia. Italia che partirà nettamente favorita, ma che dovrà far particolare attenzione alla giovanissima opposta Julia De Paula Vianna (2005) e alla prolifica centrale Lucia Varela Gomez, 20enne tesserata a Novara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, ottavo di finale dell’Europeo 2023 di volley femminile. La sfida sarà visibile in TV su RaiSportHD fino alle ore 22.00 e a seguire su Rai 2, Sky Sport Action (canale 205) mentre in streaming su Rai Play, Sky Go e Now. Le ragazze di Mazzanti vogliono continuare a mostrare ciò che di buono hanno fatto ammirare nel girone, iniziano oggi le partite da dentro o fuori, eliminazione o proseguimento del cammino! Appuntamento alle 21.15 dal PalaWanny di Firenze, buon divertimento e buona pallavolo a tutti!

Foto: Live Media / Valerio Origo