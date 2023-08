LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: subito Evenepoel vs Vingegaard/Roglic nella cronometro a squadre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Vuelta a España 2023. Quest’oggi avrà inizio l’ultimo grande giro di questa stagione, che prenderà il via con una breve cronometro a squadre nei dintorni di Barcellona. Sia la partenza che l’arrivo infatti sono situati nella città catalana anche se divisi da 14.8 km. Il percorso odierno, lungo 14.8 km, non prevede alcun tipo di difficoltà, motivo per cui si preannuncia una gara molto rapida.

Sarà subito il momento del primo confronto tra gli uomini di classifica, i quali potranno provare ad infliggere distacchi già rilevanti ai propri avversari. La sfida principale sarà tra Remco Evenepoel, fresco campione del mondo a cronometro, davanti a Filippo Ganna, ed i due capitani della Jumbo Visma: Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Le due formazioni partiranno con quasi dodici minuti di ritardo, con la Soudal Quick-Step che chiuderà la gara odierna.

Per il secondo anno consecutivo la Vuelta a España si aprirà con una cronometro a squadre. Dodici mesi fa infatti il Grande Giro spagnolo si aprì con la cronosquadre di Utrecht, in cui si impose la Jumbo Visma. In quella circostanza a transitare primo sul traguardo fu Robert Gesink, il quale indossò così la prima maglia rossa. Prima della frazione di apertura dello scorso anno la cronometro a squadre mancava dai Grandi Giri dal 2019.

La prima squadra a partire in questa cronometrò sarà la Caja Rural-Seguros alle 18.55. Le formazioni partiranno con 4 minuti di distacco fino ad arrivare alla Soudal Quick-Step, che inizierà la propria gara alle 20.19. L’evento sarà visibile su Eurosport 1. La copertura streaming è affidata a Discovery Plus, Sky Go e Dazn. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento a partire dalle 18.55, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse