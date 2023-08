LIVE F1, GP Olanda 2023 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Ferrari in cerca di risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Zandvoort, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso che prevede la terza sessione di prove libere e le qualifiche. Le squadre e i piloti dovranno lavorare in funzione della massimizzazione della propria prestazione per ottenere il miglior tempo possibile.

La Ferrari va in cerca di risposte. Il primo giorno di prove libere non è stato lusinghiero per la Rossa. Tanti problemi di bilanciamento sulle due SF-23 del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, specialmente in termini di trazione. Su un circuito angusto, fatto di una successione innumerevole di curve, tra cui due sopraelevate, avere un assetto stabile è troppo importante.

Neanche a dirlo il favorito numero per la pole-position è l’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha fatto vedere un passo in tutte le condizioni impressionante e davanti al pubblico di casa vorrà ottenere la p.1 in modo da avvicinarsi alla conquista del successo domenicale, che sarebbe il nono consecutivo. Un record, eguagliando quanto fatto da Sebastian Vettel in passato nella stessa annata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costati. Si comincia con la FP3 alle 11.30, mentre le qualifiche prenderanno il via dalle 15.00. Buon divertimento!

