Sport in tv oggi (sabato 19 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, sabato 19 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il tiro a volo con i Mondiali, il tiro a segno con i Mondiali, i motori con il Motomondiale (MotoGP, Moto2 e Moto3), e molto altro ancora.

Alle ore 18.30, nella sfida delle Summer Series 2023 di rugby, l’Italia giocherà in casa contro la Romania allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Si tratta del terzo e penultimo Test Match estivo dell’Italia in vista della Coppa del Mondo. Il CT dell’Italia del rugby, Kieran Crowley, lascerà la panchina azzurra dopo i Mondiali. Arbitrerà il match, il 44° tra Italia e Romania, l’inglese Luke Pearce.

Ai Mondiali 2023 di tiro a volo, in corso a Baku (Azerbaigian), l’Italia andrà alla ricerca di un pass olimpico nello skeet maschile: l’Italia ne ha conquistato solo uno con Luigi Lodde (assente nella rassegna iridata) e vuole completare il contingente massimo nella specialità.

Sempre a Baku (Azerbaigian), ai Mondiali 2023 di tiro a segno, l’Italia, avendo ottenuto in precedenza un pass per Parigi 2024 nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile con Danilo Dennis Sollazzo, oggi sarà alla ricerca della seconda carta olimpica in questa specialità e della prima nella carabina ad aria compressa da 10 metri femminile.

Decima tappa stagionale per il Motomondiale 2023, con il GP d’Austria che vedrà andare in scena a Spielberg le FP2, le P3, le qualifiche e la Sprint Race valide per il calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Si terranno anche le due gare della MotoE.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 19 agosto

06.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m maschile 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming

06.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Precisione) – Nessuna copertura tv/streaming

07.30 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni skeet uomini (25 piattelli) – Nessuna copertura tv/streaming

08.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m maschile 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming

08.40-09.10 Moto3, GP Austria: P3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

08.50 Atletica, Mondiali: 1a giornata: sessione mattutina – Rai 2 HD poi alle 10.10 Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

09.25-09.55 Moto2, GP Austria: P3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.00 Calcio femminile, Mondiali: Finale 3° posto, Svezia-Australia – FIFA+

10.00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi: finali compound – Olympic Channel

10.10-10.40 MotoGP, GP Austria: FP2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.45 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 10m maschile – canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel

11.00 Hockey prato femminile, Europei: Italia-Belgio – sport1extra.de

10.50-11.05 MotoGP, GP Austria: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

11.00 Vela, Mondiali: nona giornata – Olympic Channel

11.15-11.30 MotoGP, GP Austria: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

11.15 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m femminile 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming

12.15-12.30 MotoE, GP Austria: gara 1 (7 giri) – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

12.30 Ciclismo, Vuelta a Burgos: 5a tappa – 15.00 eurosport.it, discovery+

12.50-13.05 Moto3, GP Austria: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13.00 Ciclismo, Tour of Denmark, 5a tappa – 15.00 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

13.15-13.30 Moto3, GP Austria: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13.15 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10m femminile 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming

13.15 Tiro a volo, Mondiali: finale skeet uomini – canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel

13.45-14.00 Moto2, GP Austria: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

14.00 Ciclismo, Arctic Race of Norway, 3a tappa – 15.10 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.10-14.25 Moto2, GP Austria: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

15.00-15.25 MotoGP, GP Austria: Sprint Race (14 giri) – Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

15:00 Volley, Europei: Slovacchia-Spagna – EuroVolley TV

16.00 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 10m femminile – canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel

16.10-16.30 MotoE, GP Austria: gara 2 (7 giri) – 17.25 Differita Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

17:00 Volley, Europei: Svezia-Grecia – EuroVolley TV

17:00 Volley, Europei: Ucraina-Ungheria – EuroVolley TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati – WTA TV, dalle 17.00 alle 21.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

18:00 Volley, Europei: Estonia-Finlandia – EuroVolley TV

18:00 Volley, Europei: Romania-Svizzera – EuroVolley TV

18.00 Basket femminile, Europei under 16: semifinale, Italia-Finlandia – YouTube FIBA The Basketball Channel

18.30 Rugby, Test Match: Italia-Romania – Sky Sport Action, TV8, Sky Go, Now, tv8.it

18.30 Calcio, Serie A: Empoli-Hellas Verona – DAZN, Zona DAZN 2, Zona DAZN 3

18.30 Calcio, Serie A: Frosinone-Napoli – DAZN, Zona DAZN

19.00 Atletica, Mondiali: 1a giornata: sessione serale – Rai 2 HD poi alle 20.30 Rai Sport HD poi alle 21.00 Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

20:00 Volley, Europei: Azerbaigian-Germania – EuroVolley TV

20:00 Volley, Europei: Slovenia-Belgio – EuroVolley TV

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Fiorentina – DAZN, Zona DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Monza – DAZN, Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K

21.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati – Tennis TV, dalle 00.00 alle 02.00 Sky Sport Summer, dalle 21.00 alle 23.00 e dalle 00.00 alle 02.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

21:00 Volley, Europei: Italia-Bulgaria – Sky Sport Action, Rai Sport HD poi alle 22.00 Rai 2 HD, Sky Go, Now, RaiPlay

Foto: LaPresse