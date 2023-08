Tiro a volo, Mondiali 2023: Italia d’argento nello skeet femminile a squadre, ma azzurre fuori dalla finale individuale

Si sono concluse le qualificazioni dello skeet femminile ai Mondiali 2023 di tiro a volo, in corso a Baku, in Azerbaijan: l’Italia centra l’argento a squadre, ma non riesce a piazzare nessuna delle azzurre nella finale individuale, con Martina Bartolomei settima, beffata allo shoot-off, Diana Bacosi 12ma e Simona Scocchetti 15ma.

Ancor prima dello shoot-off, al termine dei 125 piattelli regolamentari, erano già state assegnate le 4 carte olimpiche non nominali in palio: vanno a Parigi 2024 Slovacchia (secondo pass, contingente completo come l’Italia e gli Stati Uniti), Grecia, Cile e Turchia.

Le qualificazioni vedono al primo posto la slovacca Danka Bartekova, che batte allo shoot-off per 2-1 la greca Emmanouela Katzouraki, dopo che entrambe avevano chiuso a quota 123/125 ed ottenuto il pass olimpico. Il derby statunitense per la terza piazza va ad Austen Jewell Smith, che batte per 12-11 la connazionale Dania Jo Vizzi, dopo che entrambe si erano attestate a quota 122/125.

Spareggio a quattro tra le atlete a quota 121/125 per gli altri due posti in finale: quinto posto per la statunitense Samantha Simonton, sesta piazza e pass olimpico per la cilena Francisca Crovetto Chadid, settima posizione per l’azzurra Martina Bartolomei, prima delle eliminate, ottava piazza per la turca Sena Can, che si consola col pass olimpico.

Eliminate anche le altre due azzurre in gara, con Diana Bacosi 12ma con 120/125 e Simona Scocchetti 15ma con 119/125. Nella classifica a squadre oro agli Stati Uniti con 365/375, ma l’Italia coglie una splendida medaglia d’argento con 360/375, superando di un piattello la Slovacchia, di bronzo con 359/375.

Foto: comunicato stampa FITAV