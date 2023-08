LIVE Tiro a volo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Rossetti, Pittini e Cassandro all’assalto della finale dello skeet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali 2023 di tiro a volo. Giornata che partirà con l’ultima serie di qualificazione dello skeet maschile. A Baku tre azzurri proveranno a staccare il pass per la finale del pomeriggio, ma il compito sarà tutt’altro che semplice.

Al termine delle prime due sessioni di qualificazione i tiratori hanno sparato 100 piattelli. Si tratta dell’americano Hancock, dell’egiziano Mehelba, del finlandese Kallionen e del greco Mitas. Alle loro spalle un gruppetto di cinque atleti in cui figura il primo degli italiani, ovvero Gabriele Rossetti. 98/100 invece per Tammaro Cassandro ed Erik Pittini, che dovranno siglare una serie priva di errori e sperare nel crollo di qualche avversario.

L’ultima serie di qualificazione dello skeet maschile inizierà alle 7.30 ed assegnerà sei pass per la finale del primo pomeriggio. Non è prevista copertura TV o streaming. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 7.30. Buon divertimento e forza azzurri!

