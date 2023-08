LIVE MotoGP, GP Austria 2023 in DIRETTA: FP, qualifiche e Sprint Race, Bagnaia all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Spielberg sarà una giornata particolarmente intensa con le qualifiche e la Sprint Race ad animare la scena. I piloti saranno chiamati a un impegno di non poco conto e non saranno ammessi errori.

Francesco Bagnaia andrà all’attacco. Pecco cercherà di prendersi la pole-position e di imporsi nella corsa veloce per dare un segnale alla concorrenza. La Ducati va forte su questa pista, confermando la tradizione, e il piemontese ha possibilità per centrare l’obiettivo. Tuttavia, la concorrenza non mancherà, riferendosi in particolare a Marco Bezzecchi e a Jorge Martin.

Ci sono poi Aprilia e KTM che cercheranno di rovinare la festa alla scuderia di Borgo Panigale. In particolare, la moto di Noale con Maverick Vinales ha messo in mostra una grande velocità e quindi non sarà assolutamente da sottovalutare nell’ottica sia del time-attack e che della gara sprint.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.10 con la sessione di prove libere, a seguire le qualifiche. Dalle 15.00 ci sarà la Sprint Race. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci