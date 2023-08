LIVE Italia-Bulgaria, Europei volley femminile 2023 in DIRETTA: l’asticella si alza per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la terza giornata degli Europei di volley femminile 2023. Questa prima fase sta ormai entrando nel vivo e l’Italia, dopo aver superato nel match inaugurale all’Arena di Verona la Romania (3-0) e dopo essersi imposta ieri contro la Svizzera (3-0), va oggi a caccia del terzo sigillo consecutivo.

Dal match di oggi, a meno di grosse sorprese, potrebbe già uscire la vincente della Pool B: Italia e Bulgaria occupano infatti al momento il primo posto del proprio girone con due successi e 6 punti, le bulgare hanno superato Bosnia-Erzegovina e Croazia, le due formazioni sulla carta più forti dopo l’Italia, ipotecando il passaggio del turno e candidandosi come principale avversaria delle azzurre. Inutile dire che Sylla e compagne partiranno con i favori del pronostico, l’obiettivo odierno e, in generale di questi primi match, sarà quello di rodare una squadra sotto molti aspetti nuova, che ancora deve acquistare a piena una propria identità.

Mazzanti ha dichiarato di non avere obiettivi minimi, ma è chiaro che difendere il titolo conquistato due anni fa è ciò a cui tutte le giocatrici aspirano, la Bulgaria nel 2021 si fermò agli ottavi di finale, uscendo di scena contro la Svezia. L’Italia ha vinto gli ultimi sette scontri diretti, l’ultimo dei quali quest’anno in VNL (3-0), ovviamente le formazioni presenti in campo in quell’occasione erano assai diverse da quelle che vedremo in campo oggi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la terza giornata degli Europei di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00!

Foto: Valerio Origo