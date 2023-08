LIVE Italia-Romania, Test Match rugby 2023 in DIRETTA: sfida da vincere per il morale verso i Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Italia-Romania, terzo test match estivo per la nazionale azzurra di rugby in vista dei Mondiali in Francia, il cui via è programmato venerdì 8 settembre.

Dopo le due sconfitte contro Scozia e Irlanda nelle due amichevoli precedenti di questa stagione, la formazione di Kieran Crowley ha la necessità di vincere la partita di oggi, offrendo al contempo una prestazione più che sufficiente contro la non impegnativa Romania: il livello della squadra romena è similare a quello di Namibia e Uruguay, paesi che appartengono, insieme alle corazzate Nuova Zelanda e Francia, al gruppo iridato in cui sono presenti gli azzurri, quindi dal match di San Benedetto del Tronto si potrà capire come arriverà e cosa potrà compiere l’Italia sul suolo transalpino.

Attesa in casa Italia per il ritorno di Ange Capuozzo, la cui ultima partita in azzurro risale al match del Sei Nazioni scorso contro l’Irlanda: l’estremo formerà il triangolo allargato con Monty Ioane e Paolo Odogwu. Come centri vedremo in campo Ignacio Brex e Luca Morisi, mentre la mediana sarà composta dai fratelli Paolo e Alessandro Garbisi. In mischia agiranno, in prima linea, Ivan Nemer, Giacomo Nicotera e Michele Ferrari, in seconda Niccolò Cannone e Dino Lamb, in terza Sebastian Negri, Michele Lamaro e Toa Halafihi.

Il match, il cui via è programmato per le 18.30, sarà visibile in tv su Tv8 e Sky Sport Action e in streaming su Now Tv, Tv8.it. e Sky Go, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’incontro: non perdetevi neanche un minuto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: LivePhotoSport