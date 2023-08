LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sollazzo ci prova nella carabina 10 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali di tiro 2023. Oggi a Baku (Azerbaijan) sarà il momento della gara dedicata alla carabina 10 metri maschile, qualificazione e finali in mattinata nel giro di poche ore, si prevede grande spettacolo!

Saranno ben 67 gli atleti al via della qualificazione, per solo 8 posti in finale, l’Italia si presente con tre frecce al proprio arco: Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo e Riccardo Armiraglio sono pronti a dare battaglia per strappare un posto per l’atto conclusivo che assegna le medaglie. Come per tutte le prove di tiro sarà fondamentale mantenere i nervi saldi lungo tutto il corso della gara, visto l’elevato numero di atleti sarà determinante mantenere una media elevata costante, in queste situazioni i passaggi a vuoto potrebbero non essere permessi, saranno sei serie da seguire con il fiato sospeso. Il programma odierno prevede qualificazione a partire dalle 08:30 e finali dalle 10:45. L’Italia al momento, nel medagliere complessivo dei Mondiali di tiro, occupa la settima posizione con una medaglia d’argento.

