Sport in tv oggi (mercoledì 9 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 9 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per la super sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini: finalmente il derby si materializza al secondo turno del Masters 1000 di Montreal, dove giocheranno anche Musetti e Arnaldi. I Mondiali di ciclismo propongono la cronometro under 23 maschile e le ultime gare su pista, senza dimenticarsi della staffetta mista di moutain bike.

Proseguono i Mondiali di arrampicata sportiva a Berna e ci sarà da divertirsi con gli Europei Under 20 di atletica a Gerusalemme. In serata da non perdere l’amichevole di basket tra Italia e Serbia oltre a tante amichevoli di calcio, compresa Italia-Albania di Under 19. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 9 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 9 agosto

02.00 VOLLEY (Mondiali Under 19, ottavi di finale) – Italia-Giappone (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

06.00 ATLETICA – Europei Under 20 (diretta streaming su allathletics.tv)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Mondiali) – Boulder+Lead femminile, semifinali: boulder round (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube di IFSC)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Mondiali) – Boulder+Lead maschile, semifinali: boulder round (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube di IFSC)

13.30 CICLISMO – Volta a Portugal, prima tappa: Viseu-Viseu (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Staffetta mista (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.20 ATLETICA – Europei Under 20 (diretta streaming su allathletics.tv)

15.25 CICLISMO (Mondiali) – Cronometro individuale U23 maschile (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 BASKET (Europei Under 16) – Italia-Belgio (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

16.00 BMX (Mondiali) – Freestyle Flatland maschile, semifinale (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – E-MTB Cross-country femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Toronto, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena; diretta tv su Sky Sport Summer dalle ore 17.00 alle ore 18.30 e dalle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner–Berrettini (quarto match dalle ore 17.00), Musetti-Kokkinakis (secondo match dalle ore 17.00), Arnaldi-Medvedev (secondo match dalle ore 17.00).

17.00 TENNIS – WTA 1000 Montreal, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Giorgi-Kvitova (quinto match dalle ore 18.30)

17.30 CALCIO (amichevole) – Italia Under 19-Albania Under 19 (diretta streaming su figc.it)

17.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – E-MTB Cross-country maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (amichevole) – Milan-Trento (diretta streaming su Milan Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali Under 19, quarti di finale) – Italia-Croazia (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

18.30 CALCIO (amichevole) – Juventus A-Juventus B (diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CICLISMO SU PISTA (Mondiali) – Ultima giornata: Omnium femminile, Keirin maschile, Sprint femminile, Corsa a punti maschile (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 BASKET (amichevole) – Serbia-Italia (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (amichevole) – Salisburgo-Inter (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 CICLISMO TRIALS (Mondiali) – Staffetta mista (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Mondiali) – Boulder&Lead maschile/femminile, semifinali: lead round (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube di IFSC)

Foto: Lapresse