LIVE Musetti-Kokkinakis, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: il toscano opposto all’insidioso australiano, obiettivo ottavi di finale

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Thanasi Kokkinakis, valido per il secondo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese il toscano sarà opposto all’insidioso australiano e ha nel mirino l’approdo agli ottavi di finale di questo torneo.

Sarà una partita complicata per il carrarino. Kokkinakis, giocatore proveniente dalle qualificazioni, ha dimostrato di gradire particolarmente questa superficie. La palla va via rapida e per un tennista che chiede tanto al servizio e al dritto, in termini di vincenti, questo aspetto è focale.

Musetti dovrà essere bravo a non concedere troppo campo al suo avversario, dovendo essere lui il primo a prendere l’iniziativa, costringendo il rivale a scambiare lungo la diagonale di rovescio che è, sulla carta, più favorevole al giocatore italiano. Il pericolo per il classe 2002 del Bel Paese è quello di giocare troppo lontano dalla riga di fondo, specie in risposta, dando tempo e modo a Kokkinakis di fare il suo tennis. Vedremo.

L'incontro sarà il secondo sul campo n.4, il cui programma inizierà alle 17.00 italiane.

