LIVE Ciclismo, Cronometro U23 Mondiali in DIRETTA: tutti a caccia di Segaert, Milesi ci prova

prova a cronometro under 23 maschile valevole per i Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow.

Si va da Stirling a Stirling Castle: prova contro il tempo che sarà lunga ben 36 chilometri e sarà particolarmente selettiva poiché per specialisti puri. Dislivello quasi nullo, se non un paio di risciacqui attorno al 5% nella seconda metà del circuito. Si arriverà in salita per raggiungere il castello con uno strappo di 800 metri al 5,4% in lastricato che potrebbe fare la differenza se due corridori saranno vicini.

Il grande e probabilmente unico favorito è il belga Alec Segaert, secondo al campionato nazionale belga a cronometro recentemente e protagonista anche al Giro NextGen. Può provare ad insidiarlo il danese Gustav Wang, in crescita quest’anno a livello under 23. Più esperto è il neozelandese Logan Currie che punterà al podio insieme all’altro danese Carl-Frederik Bévort. Ci proverà anche Lorenzo Milesi con Bryan Olivo: gli azzurri non partono con grandi ambizioni, ma vogliono sorprendere.

