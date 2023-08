LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2023 in DIRETTA: Letizia Paternoster per l’ultima gioia azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della settima e ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023. A Glasgow (Scozia) si chiude la rassegna iridata pre-olimpica con gli ultimi azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio come accadde un anno fa in Francia. Difficile arrivare a quota 7 medaglie come lo scorso anno ma resta comunque un’edizione tutto sommato positiva dei Mondiali per la spedizione italiana. Oggi è il giorno dell’Omnium femminile, del keirin maschile, della corsa a punti maschile e delle finali della velocità donne.

Una sola sessione di gare in programma dalle 18.30 con ritmo serratissimo. Si parte con le semifinali femminili: Andrews-Friedrich e Finucane-Hinze, non è esclusa una finale tutta tedesca. Si prosegue con la scratch dell’Omnium, che vede al via Letizia Paternoster, forse l’atleta più in forma tra le big azzurre viste in questa rassegna e dunque da tenere d’occhio. A seguire i quarti di finale del keirin maschile senza azzurri in gara, la tempo race dell’Omnium e le finali della velocità donne sempre con la formula della serie al meglio delle tre sfide.

La serata continua con le semifinali del keirin, la corsa ad eliminazione dell’Omnium donne, la corsa a punti maschile che doveva avere Simone Consonni tra i protagonisti in una gara piena di pretendenti di altissima qualità ma l’azzurro non ci sarà per un infortunio riportato in allenamento, le finali del keirin maschile e la corsa a punti che deciderà l’esito dell’Omnium femminile.

