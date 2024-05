‘La rasoiata’ di Ballan: “Milan sulle orme di Cipollini. Ganna favorito nella cronometro, Pogacar guadagnerà”

IL TRENINO DELLA LIDL-TREK

Hanno fatto un bel lavoro, l’arrivo non era semplice. La volata l’hanno gestita al meglio. Quando hai un uomo così, il morale va a mille, dai più di quello che hai in corpo. Sono stati impeccabili.

MILAN SEMBRA CRESCERE VOLATA DOPO VOLATA

Adesso è molto motivato anche di testa. A 2 km dall’arrivo c’era un ponte dove bisognava fare una volata per trovar la miglior posizione, lì si sono un po’ persi, a quel punto Milan ha preso un po’ di aria, ma poi è tornato a ruota di Consonni e poi alla radio ha comunicato che c’era: un segno di grande lucidità.

MILAN SULLE ORME DI CIPOLLINI E PETACCHI?

Io penso di sì, ha fatto anche due secondi posti, oltre alle tre vittorie. Una l’ha persa perché è partito troppo lungo, a Napoli non si erano capiti tanto bene col treno. La gamba e la potenza ci sono, è forte, mancavano solo il collaudo del treno e la sua lucidità di gestire la posizione allo sprint.

INEOS PROTAGONISTA NEL VENTAGLIO

C’era tanto vento, quindi in quei casi stai meglio davanti a tirare che a ruota. È l’unica spiegazione che mi do, perché non essendosi staccati uomini di classifica, non c’erano motivi per fare quel lavoro.

DOMANI LA CRONOMETRO DI DESENZANO: ATTESA PER GANNA

Ganna è favorito senza ombra di dubbio. Penso che domani possa vincere, è completamente piatta. Se guardiamo la prima cronometro, aveva guadagnato tanto su Pogacar nei primi due intermedi in pianura. Il problema è che partirà molto prima dello sloveno, quindi l’unico avversario potrebbe essere il vento, perché potrebbe cambiare nel giro di un paio d’ore.

CHE DISTACCHI ASPETTARSI

Sarà una cronometro più corta rispetto a Perugia, quindi i distacchi saranno minori. Pogacar la farà a tutta e cercherà di guadagnare il più possibile. Può tranquillamente dare un minuto a Martinez, mentre Thomas potrebbe perdere almeno 30 secondi, così come O’Connor. Bisogna vedere cosa è rimasto nelle gambe alla quattordicesima tappa, usciranno quelli col recupero migliore.

NUOVO ESAME PER TIBERI

Tiberi è un bel punto di domanda, per lui è una cosa abbastanza nuova disputare una cronometro al termine della seconda settimana di un Grande Giro. Diciamo che Pogacar è superiore, rifilerà minimo 30-40″ agli uomini di classifica. Gli altri li vedo tutti abbastanza vicini. Tiberi forse perderà qualcosa da Thomas, ma pochi secondi. Per la seconda posizione non cambierà di molto la classifica.

DOMENICA POTREBBERO MATERIALIZZARSI I VERI DISTACCHI

Domenica sarà una tappa vera, si inizierà ad andare veramente in alto, con tante salite. Credo che lì cercheranno di fare qualcosa, anche se non per la maglia rosa, perché mi danno la sensazione che stiano correndo per il secondo posto.

LE PROSPETTIVE A CRONOMETRO DI FORTUNATO E ZANA

Per Fortunato sarà molto dura, pagherà abbastanza perché è uno scalatore puro, dovrà pensare a salvarsi e a tenere la top10 a Roma, è quello il suo grande obiettivo: nella terza settimana troverà il suo terreno. Zana è un ottimo corridore, sta dimostrando grandi cose, è nei 10: è vero che ha sfruttato una fuga, ma sta maturando e non me lo aspettavo sinceramente così avanti in classifica a questo punto, quindi penso farà una discreta cronometro.

UN POSSIBILE AVVERSARIO PER GANNA

Sheffield è un gran corridore, uno specialista. Sicuramente sarà sul podio, ma non lo vedo in grado di impensierire Ganna.

Alessandro Ballan è testimonial di Banca Mediolanum al Giro d’Italia 2024

