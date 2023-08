LIVE Mountain bike, Team Relay Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri a caccia di una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova a squadre miste dei Mondiali di mountain bike 2023. La selezione azzurra guidata da Mirko Celestino, che nella passata edizione conquistò l’argento in quel di Les Gets (Francia), vorrà ben figurare anche a Glasgow.

Favori del pronostico che pendono dalla parte della Svizzera. Elvetici che difendono la medaglia d’oro della competizione iridata del 2022 e vantano una formazione di prim’ordine. Team relay che tuttavia come sempre può regalare sorprese, grazie al grosso numero di atleti impiegati per compagine, ed alle variabili che contraddistinguono il cross country. L’Italia è lì alla finestra, con la squadra composta da Andreas Vittone, Elian Paccagnella, Giada Specia, Valentina Corvi, Sara Cortinovis e Luca Braidot.

La gara Team Relay dei Mondiali 2023 di mountain bike inizierà alle 13.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Raiplay, Eurosport.it, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della corsa. Buon divertimento e forza azzurri!

