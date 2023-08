LIVE Arnaldi-Medvedev, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: il ligure cerca l’impresa nel secondo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev, valido per il secondo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, il ligure va a caccia dell’impresa, affrontando il russo (n.3 del mondo e testa di serie n.2 del tabellone).

Il nostro portacolori ha dovuto affrontare la trafila delle qualificazioni, vincendo in maniera piuttosto brillante i due incontri a precedere quello del primo round del main draw. In quest’ultimo caso, la sorte gli è stata favorevole in quanto l’incrocio con il padrone di casa Vasek Pospisil non era certamente impossibile. Bravo Arnaldi, però, a cogliere questa opportunità.

Sul suo cammino ci sarà però oggi un avversario di tutt’altro livello, tra i candidati al successo finale e in grado di esprimere un grande tennis su questa superficie rapida. Il nostro portacolori proverà a sfruttare il fatto di non avere nulla da perdere, esprimendo la propria miglior versione. Un precedente tra i due c’è e risale al torneo di Dubai di quest’anno, vinto da Medvedev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev, valido per il secondo turno del Masters1000 di Toronto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida è la seconda sul Grandstand, il cui programma inizia dalle 17.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: Lapresse