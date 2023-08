Pentathlon moderno: termina il ritiro di Sestriere. Valentini: “Siamo entusiasti”

Termina il lavoro della Nazionale italiana di pentathlon moderno, impegnata in queste settimane in quel di Sestriere per preparare al meglio i Campionati Mondiali 2023 in programma a Bath, in Inghilterra, dal 21 al 28 agosto.

Dei giorni molto intensi dove i nostri ragazzi, grazie alla collaborazione del Presidente del Sestriere Sport Center Gianfranco Martin, si sono allenati nelle strutture dell’Hotel Lago Losetta. Soddisfatto il Direttore Tecnico azzurro Andrea Valentini, il quale ha espresso le sue sensazioni ai microfoni della FIPM

“È andato tutto molto bene, siamo veramente tutti entusiasti. A livello organizzativo è stato tutto perfetto, e i ragazzi hanno reagito molto bene all’altura. I veri effetti, adesso, li vedremo al Mondiale – ha detto l’allenatore – Un ringraziamento speciale va agli sparring partners della Federscherma, sono stati fantastici. In altura solitamente ci si concentra sulle discipline atletiche, ma grazie alla loro collaborazione questo raduno è diventato fondamentale anche per la scherma”.

Di seguito la lista degli azzurri che hanno preso parte al ritiro: Matteo Cicinelli (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Gianluca Micozzi (Esercito), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Francesca Tognetti (Carabinieri), Aurora Tognetti (Carabinieri). Con loro anche due pentatleti stranieri: il brasiliano Danilo Fagundes e lo svizzero Alexandre Dallenbach.

Foto: Laser Run Women Semifinal – Alice Sotero ITA