LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: dopo l’oro di Furlani gli azzurri cercano nuove gemme, da seguire Bertelli nell’asta

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei U-20 2023 di atletica leggera, in corso a Gerusalemme (Israele). Dopo la favolosa medaglia d’oro con il super balzo di Mattia Furlani l’Italia cerca di arricchire il bottino: 10 km di marcia, salto con l’asta, 200 metri sono solo alcune delle gare più interessanti del programma di oggi!

Saranno in tutti 15 i titoli Europei Under 20 che verranno assegnati quest’oggi a Gerusalemme (Israele), quattro medagli d’oro saranno assegnate nella sessione mattutina mentre ben 11 quelle messe in palio nel pomeriggio italiano. Si parte la mattina presto con la 10km di marcia, per concludere la giornata con i 400 metri validi per il decathlon. In mezzo, tra le altre, la finale del salto con l’asta, i 200 metri sia maschili sia femminili e i 400 metri piani uomini e donne. Tanta carne al fuoco per una giornata davvero imperdibile.

In casa Italia riflettori puntati soprattutto sulla 10km di marcia femminile, Giulia Gabrieli è infatti una delle principali candidate alla vittoria finale presentandosi con il miglior tempo d’iscrizione; al via insieme a lei anche Giada Traina e Michelle Cantò. Tante aspettative anche per Simone Bertelli nel salto con l’asta, l’azzurro è sicuramente nel novero di atleti che si giocherà le medaglie nella finale a partire dalle 16.30 italiane. Carugti, Demo e Nonino inizieranno il loro cammino nel decathlon, e tanti azzurri saranno impegnati nelle gare in pista nei 200 e 400 metri maschili e femminili.

OA Sport vi offe la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei U-20 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Gerusalemme (Israele). Gabrieli e Bertelli i due azzurri più attesi in una giornata da seguire tutta d’un fiato. Noi vi offriremo aggiornamenti costanti minuto per minuto della sessione serale che prenderà il via alle 16.00 italiane. Buon divertimento a tutti!

