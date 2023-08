Arnaldi-Medvedev oggi in tv: quando inizia, chi gioca prima, orario, programma, streaming

Matteo Arnaldi a caccia dell’impresa. Oggi, mercoledì 9 agosto, il tennista italiano sfiderà Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto. Una sfida di altissimo profilo per il nostro Matteo, pronto a confrontarsi con il russo, N.3 del mondo e testa di serie n.2 del tabellone.

Arnaldi è reduce da un inizio di Torneo a dir poco promettente: partito dalle qualificazioni ha vinto sempre dimostrando di avere un buon piglio e una buona confidenza con il cemento canadese. L’avversario odierno sarà, ovviamente, però di un altro livello. Medvedev è infatti uno dei favoriti per la vittoria finale, in grado di esaltarsi con questa superficie. Ma Matteo, non avendo nulla da perdere, farà di tutto per fare saltare il banco.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma di Arnaldi-Medvedev, secondo turno del torneo Masters 1000 di Toronto. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

CALENDARIO ARNALDI-MEDVEDEV, ATP TORONTO

Mercoledì 9 agosto



Secondo match dalle ore 17.00 Mateo Arnaldi (Italia) vs Daniil Medvedev (Russia)

In precedenza, a partire dalle ore 17.00 sul Grandstand, si giocherà: Taylor Fritz-Ugo Humbert . A seguire toccherà alla partita di Arnaldi

PROGRAMMA ARNALDI-MEDVEDEV: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Shutterstock