Sport in tv oggi (domenica 27 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 27 agosto: in programma i Mondiali di atletica, badminton, canoa velocità, ginnastica ritmica, pentathlon moderno, basket maschile, gli Europei di volley femminile, il ciclismo con la Vuelta, i motori con la F1, e molto altro ancora.

Si chiuderanno a Duisburg, in Germania, le gare dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa: l’Italia è in finale nella specialità olimpica del C2 500 maschile ed in quelle paralimpiche del KL1 200 e del KL3 200 femminili e continuerà la ricerca dei pass per i Giochi di Parigi.

Si terranno oggi altri quattro match della seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei di volley femminile, che saranno validi per gli ottavi di finale, in programma tra Palazzo Wanny a Firenze ed il Paleis 12 a Bruxelles, in Belgio.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 27 agosto

07.00 Atletica, Mondiali: maratona maschile – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Action, Eurosport 1 HD, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

10.00 Canoa velocità e paracanoa, Mondiali: sessione mattutina – Recast TV, 11.00-12.45 Rai Sport HD, Rai Play

10.00 Basket, Mondiali: Italia-Repubblica Dominicana – Rai 2, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, DAZN

10.30 Basket, Mondiali: Australia-Germania – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

10.30 Pentathlon, Mondiali: finale femminile – UIPM TV

10.45 Basket, Mondiali: Montenegro-Egitto – DAZN

11.45 Basket, Mondiali: Libano-Canada – DAZN

12.00 Badminton, Mondiali: finale di tutti i tabelloni – BWF TV, Olympic Channel

12.50 Ciclismo, Deutschland Tour: 4a tappa – 15.05 eurosport.it, discovery+

13.05 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 8a tappa – 14.15 eurosport.it, discovery+

13.10 Ciclismo, Vuelta a España: 2a tappa – 14.30 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.00 Canoa velocità, Mondiali: sessione pomeridiana – Recast TV

14.00 Basket, Mondiali: Filippine-Angola – DAZN

14.10 Basket, Mondiali: Giappone-Finlandia – DAZN

14.30 Basket, Mondiali: Lituania-Messico – DAZN

15.00 F1, GP Paesi Bassi: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, 17.55 differita TV8 HD, tv8.it

15.30 Pentathlon, Mondiali: finale maschile – UIPM TV

15.30 Basket, Mondiali: Francia-Lettonia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

16.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: finali di specialità a squadre – Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Volley femminile, Europei: Turchia-Belgio – eurovolley.tv

18.00 Volley femminile, Europei: Paesi Bassi-Svizzera – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Action, Sky Go e Now

18.30 Calcio, Serie A: Juventus-Bologna – DAZN, ZONA DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Lecce – DAZN, ZONA DAZN 2

20.00 Atletica, Mondiali: 9a giornata: sessione serale – Rai 2 HD poi alle 20.30 Rai Sport HD poi alle 21.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Eurosport 1 HD, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

20.00 Volley femminile, Europei: Polonia-Germania – eurovolley.tv

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Sassuolo – DAZN, ZONA DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Genoa – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

21.00 Volley femminile, Europei: Bulgaria-Slovacchia – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Action, Sky Go e Now

