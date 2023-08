LIVE Canoa velocità, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tacchini-Casadei cercano l’impresa nel C2 500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali 2023 di canoa velocità. A Duisburg (Germania) in programma soltanto finali, con l’Italia che avrà gli occhi puntati in primis sul C2 500 maschile di Casadei/Tacchini. La domenica tedesca inizierà alle 10.12 con le finali B e C delle rispettive categorie.

Non solo il C2 500, gli azzurri andranno a caccia di risultati importanti anche con Olympia Della Giustina. La classe 2004 italiana sarà impegnata nella finalissima del C1 500, con a seguire le restanti finali che purtroppo non vedranno competere imbarcazioni del team Italia.

L’ultima giornata dei Mondiali di canoa velocità inizierà a Duisburg alle 10.12. Non è prevista alcuna diretta TV, sarà possibile seguire le gare in streaming su Recast TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento a partire dalle 11.20. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: LivePhotoSport