LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, Milesi difende la maglia roja

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda tappa della Vuelta a España 2023, la terza grande corsa a tappe in ordine cronologico, dopo il Giro d’Italia e il Tour de France, dell’anno.

Percorso movimentato quello che caratterizza la frazione di oggi: si parte da Matarò e, dopo neanche 10 km, gli atleti affronteranno la prima salita del giorno, il Coll de Sant Bartomeu. Dopo un tratto pianeggiante abbastanza lungo, il tracciato vede la presenza del Coll d’Estenalles (11,5 km al 4%), GPM di seconda categoria. Per il resto, non ci saranno strappi realmente duri, ma i tanti saliscendi potrebbero mettere in difficoltà i corridori, considerando anche che siamo all’inizio della competizione. Traguardo che è posto a Barcellona, nelle vicinanze del castello del Montjuic, dove è posto anche un GPM di terza categoria.

Dopo la cronosquadre di ieri sera, in maglia rossa troviamo con sorpresa l’azzurro Lorenzo Milesi (Team DSM), protagonista negli scorsi Mondiali U-23 di Glasgow: sarà difficile per il 21enne salvare la maglia nella tappa di domani, ma l’emozione di indossarla anche per un giorno a quest’età non ha prezzo. Riguardo invece i big, la tappa di ieri ha messo già in difficoltà Jonas Vingegaard: la Jumbo-Visma ha infatti deluso nella prova contro il tempo, pagando ben 26″ alla Soudal-Quick Step di Remco Evenepoel. Il danese ha tre settimane per recuperare lo svantaggio, sia chiaro, ma un gap di questa consistenza non farà di certo piacere al detentore del Tour De France.

La tappa, il cui via è programmato per le ore 13.11, sarà visibile in tv su Eurosport 1, in streaming su Discovery+ dalle ore 14.30, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale di tutta la gara. Non perdetevi neanche un minuto della frazione con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse