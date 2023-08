LIVE F1, GP Olanda 2023 in DIRETTA: Ferrari costrette alla rimonta complicata, rischio pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Zandvoort aspettiamoci a vivere una gara nella quale le emozioni potrebbero non mancare e in cui la variabile meteorologica potrebbe influenzarne l’andamento.

Le Ferrari saranno costrette a una rimonta complicata. Dalla sesta e nona casella partiranno le due rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc per via di evidenti problemi di bilanciamento sulla monoposto del Cavallino Rampante. Una vettura molto instabile e non è un caso che Leclerc sia andato nella Q3 contro le barriere nel tentativo di forzare. Si prospetta, quindi, un GP difficile per la scuderia di Maranello.

Discorso diverso per la Red Bull e Max Verstappen. Nell’appuntamento di casa, Max ha tutte le possibilità per allungare la sua striscia di vittorie consecutive e portarla a nove, eguagliando quanto fatto in una sola stagione da Sebastian Vettel nel 2013, sempre con il team di Milton Keynes. Dalla pole, il leader del campionato ne ha tutte le possibilità.

