LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: le Farfalle cercano gloria nelle finali di specialità

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata alle finali di specialità delle squadre. A Valencia cala il sipario su questa rassegna iridata, l’Italia vuole chiudere in bellezza con una medaglia delle Farfalle.

Alessia Maurelli e compagne hanno concluso il concorso generale in quarta posizione, con un po’ di rammarico per il bronzo mancato per pochi centesimo, ma con tanta felicità per la qualificazione olimpica conquistata. Le farfalle purtroppo sono incappate in una brutta perdita nell’esercizio misto (3 nastri e 2 palle), che di fatto ha compromesso ogni possibilità di vincere una medaglia, ma poi sono state capaci di rifarsi con il secondo migliore esercizio di giornata ai cinque cerchi. La prova all-around era qualificante anche per queste finali di specialità, l’Italia purtroppo è rimasta fuori ai 3 nastri e 2 palle, mentre con 37.650 hanno staccato il secondo ticket disponibile ai cinque cerchi, in quello che ormai è l’esercizio di punta di questa nazionale. Per quanto visto in pedana due giorni fa le Farfalle possono puntare all’oro in questo attrezzo, la concorrenza è però agguerrita, andranno tenute sott’occhio prevalentemente Israele, unica formazione a fare meglio in qualifica, Cina, Spagna, Brasile e Ucraina, Francia e Polonia appaiono leggermente indietro. La grande esclusa da questa finale sarà la Bulgaria, che in qualificazione ha combinato un vero e proprio disastro in questa prova.

