LIVE Italia-Repubblica Dominicana, Mondiali basket in DIRETTA: crocevia del cammino azzurro, c’è l’incubo Towns

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match – La cronaca di Italia-Angola

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, seconda giornata della prima fase dei Mondiali 2023 di basket!

Gli Azzurri hanno faticato al debutto ma sono riusciti a piegare nel finale la resistenza della coriacea Angola (81-67) grazie ai 19 punti di un sempre efficace Simone Fontecchio ed i 18 di Stefano Tonut. Servirà sicuramente maggiore precisione dall’arco (5/31) e sui troppi rimbalzi concessi agli avversari, con una vittoria che metterebbe una seria ipoteca sul primo posto del girone e quindi sul passaggio al secondo turno. Coach Gianmarco Pozzecco avrà analizzato insieme al suo staff la partita contro gli africani, evidenziando gli errori commessi dai suoi ragazzi che non potranno essere ripetuti contro gli avversari di oggi.

La Repubblica Domincana non si è fatta intimorire dagli oltre trentottomila spettatori della Manila Arena, prevalendo sui padroni di casa delle Filippine per 87-81 trascinata dalla doppia doppia della stella Karl-Anthony Towns. Fari puntati anche su Andres Feliz (12 punti), mentre il CT Nestor Garcia potrebbe fare a meno per infortunio del top scorer di venerdì ovvero Victor Liz (18 punti). Ricordiamo che i caraibici hanno estromesso dal torneo iridato l’Argentina vice-Campione in carica, che nel 2019 si arrese solo in finale di fronte alla Spagna di Sergio Scariolo.

Palla a due che verrà alzata all’Araneta Coliseum di Manila (Filippine) alle 10:00 ora italiana. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di OA Sport!

Foto: fiba.basketball